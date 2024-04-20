Ракетний удар: у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи

У ніч на суботу у Запоріжжі кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Десять областей країни були під загрозою удару. Близько 7.00 вибух пролунав в Одесі.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова: "Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу".

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Деталі: Повітряні сили повідомили про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Полтавщини. Пізніше вона змінила курс на Дніпро.

Доповнено:

5.41 виникла загроза застосування авіації.

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5.55 військові повідомили про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Одещини з Чорного моря.

6.45 у ПС повідомили про ракету, що летить на Одещину.

"Суспільне" написало про вибух в Одесі.

О 7.21 пролунав відбій повітряної тривоги.