Ракетний удар: у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи
У ніч на суботу у Запоріжжі кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Десять областей країни були під загрозою удару. Близько 7.00 вибух пролунав в Одесі.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Повітряні сили ЗСУ
Пряма мова: "Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу".
Деталі: Повітряні сили повідомили про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Полтавщини. Пізніше вона змінила курс на Дніпро.
Доповнено:
5.41 виникла загроза застосування авіації.
5.55 військові повідомили про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Одещини з Чорного моря.
6.45 у ПС повідомили про ракету, що летить на Одещину.
"Суспільне" написало про вибух в Одесі.
О 7.21 пролунав відбій повітряної тривоги.