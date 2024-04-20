Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетный удар: в Запорожье и Одессе прогремели взрывы

Алена ИвашкивСуббота, 20 апреля 2024, 05:07
Ракетный удар: в Запорожье и Одессе прогремели взрывы
фото: Getty Images

В ночь на субботу в Запорожье несколько минут после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Десять областей страны оказались под угрозой удара. Около 7:00 взрыв произошел в Одессе.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь: "Угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога".

Реклама:
Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

Детали: Воздушные силы сообщили об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, в направлении Полтавщины. Позже она изменила курс на Днепр.

Дополнено:

5.41 возникла угроза применения авиации.

ВИДЕО ДНЯ

5:55 военные сообщили об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, в направлении Одесщины с Черного моря.

6.45 в ПС сообщили о летящей на Одесскую область ракете. "Суспільне" написало о взрыве в Одессе.

В 7.21 раздался отбой воздушной тревоги.

Темы: ракетный ударвойнаЗапорожьеДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon

CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS

Лидер республиканцев призвал Сенат поддержать пакет с помощью Украине

Премьер Британии раскрыл детали рекордного пакета военной помощи для Украины

фото"Porsche на тестя": у замначальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

Россияне пытаются захватить Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр - "Хортица"

Все новости...
ракетный удар
ОВА: Оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья
Враг ударил ракетой по гражданской инфраструктуре в Сумах
Ракетная атака по Днепру: спасатели обнаружили тело третьего погибшего
Последние новости
02:19
ООН зафиксировала в Украине 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной
01:11
Россия ударила по жилому комплексу в Харькове ракетами С-300: есть разрушения
00:40
В Харькове прогремела серия взрывов
00:28
Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon
23:45
В Днепре вечером раздался взрыв, силы ПВО сбили беспилотник
23:27
Новости экономики 23 апреля: подозрение Сольскому, еще 8 млрд на строительство фортификаций
22:58
Маркарова: поддержка помощи Украине от республиканцев была одной из самых высоких с 2022 года
22:45
Столтенберг: НАТО пока не планирует размещение ядерного оружия в других странах
22:31
CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS
22:18
Правительство компенсирует более 100 миллионов прифронтовым общинам за уменьшение поступлений местных налогов
Все новости...
Реклама: