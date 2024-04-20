Ракетный удар: в Запорожье и Одессе прогремели взрывы

В ночь на субботу в Запорожье несколько минут после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Десять областей страны оказались под угрозой удара. Около 7:00 взрыв произошел в Одессе.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь: "Угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога".

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Детали: Воздушные силы сообщили об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, в направлении Полтавщины. Позже она изменила курс на Днепр.

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5.41 возникла угроза применения авиации.

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5:55 военные сообщили об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, в направлении Одесщины с Черного моря.

6.45 в ПС сообщили о летящей на Одесскую область ракете. "Суспільне" написало о взрыве в Одессе.

В 7.21 раздался отбой воздушной тревоги.