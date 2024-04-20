Reuters: В Іраку прогримів вибух на військовій базі

Сили народної мобілізації Іраку заявили, що у їхньому командному пункті на військовій базі Калсо приблизно в 50 км на південь від Багдада прогримів сильний вибух ввечері у п'ятницю. Два джерела заявили, що це сталося в результаті авіаудару.

Джерело: Reuters

Деталі: Один боєць загинув і шестеро отримали поранення, повідомили два джерела в лікарні в сусідньому місті Хілла.

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Невідомо, хто відповідальний за авіаудар. Офіційний представник США заявив, що в Іраку не було жодної військової активності США.

Ізраїль здійснив атаку на територію Ірану в п'ятницю, через кілька днів після того, як Іран завдав удару по Ізраїлю серією безпілотників і ракет.

Сили народної мобілізації спочатку діяли, як збройні угруповання, багато з яких були близькі до Ірану. Пізніше вони були визнані офіційними силами безпеки іракською владою.

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Фракції всередині Сил народної мобілізації брали участь у ракетних і безпілотних атаках на американські сили в Іраку під час кампанії Ізраїлю в Секторі Гази, але припинили атаки з початку лютого.