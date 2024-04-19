Ізраїль завдав ракетного удару по об'єктах в Ірані

Вранці в п'ятницю за місцевим часом Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану.

Джерело: ABC News з посиланням на високопоставленого чиновника США

Деталі: За інформацією місцевих ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан.

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У провінції Ісфахан розташовано кілька іранських ядерних об'єктів.

Іран призупинив польоти над низкою міст після атаки Ізраїлю.

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