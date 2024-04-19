Ізраїль завдав ракетного удару по об'єктах в Ірані
П'ятниця, 19 квітня 2024, 05:47
Вранці в п'ятницю за місцевим часом Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану.
Джерело: ABC News з посиланням на високопоставленого чиновника США
Деталі: За інформацією місцевих ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан.
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У провінції Ісфахан розташовано кілька іранських ядерних об'єктів.
Іран призупинив польоти над низкою міст після атаки Ізраїлю.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- В неділю видання Axios із посиланням на неназваного представника Білого дому повідомило, що президент США Джо Байден під час розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку по Ізраїлю, що сталася в ніч на неділю.
- За даними джерел The New York Times, після телефонної розмови Нетаньягу з Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.
- У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульській установі Ірану в Сирії. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.