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Reuters: В Ираке прогремел взрыв на военной базе

Алена ИвашкивСуббота, 20 апреля 2024, 06:54
Reuters: В Ираке прогремел взрыв на военной базе
Скриншот карты Google

Силы народной мобилизации Ирака заявили, что в их командном пункте на военной базе Калсо примерно в 50 км к югу от Багдада прогремел сильный взрыв вечером в пятницу. Два источника заявили, что это произошло в результате авиаудара.

Источник: Reuters

Детали: Один боец погиб и шестеро получили ранения, сообщили два источника в больнице в соседнем городе Хилла.

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Неизвестно, кто ответственен за авиаудар. Официальный представитель США заявил, что в Ираке не было никакой военной активности США.

Израиль совершил атаку на территорию Ирана в пятницу, через несколько дней после того, как Иран нанес удар по Израилю серией беспилотников и ракет.

Силы народной мобилизации изначально действовали, как вооруженные группировки, многие из которых были близки к Ирану. Позже они были признаны официальными силами безопасности иракскими властями.

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Фракции внутри Сил народной мобилизации участвовали в ракетных и беспилотных атаках на американские силы в Ираке во время кампании Израиля в Секторе Газа, но прекратили атаки с начала февраля.

Темы: Ирак
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