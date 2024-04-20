Reuters: В Ираке прогремел взрыв на военной базе

Силы народной мобилизации Ирака заявили, что в их командном пункте на военной базе Калсо примерно в 50 км к югу от Багдада прогремел сильный взрыв вечером в пятницу. Два источника заявили, что это произошло в результате авиаудара.

Источник: Reuters

Детали: Один боец погиб и шестеро получили ранения, сообщили два источника в больнице в соседнем городе Хилла.

Реклама:

Неизвестно, кто ответственен за авиаудар. Официальный представитель США заявил, что в Ираке не было никакой военной активности США.

Израиль совершил атаку на территорию Ирана в пятницу, через несколько дней после того, как Иран нанес удар по Израилю серией беспилотников и ракет.

Силы народной мобилизации изначально действовали, как вооруженные группировки, многие из которых были близки к Ирану. Позже они были признаны официальными силами безопасности иракскими властями.

ВИДЕО ДНЯ

Фракции внутри Сил народной мобилизации участвовали в ракетных и беспилотных атаках на американские силы в Ираке во время кампании Израиля в Секторе Газа, но прекратили атаки с начала февраля.