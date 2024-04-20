Росіяни втратили ще 750 своїх військових

Російські окупанти втратили за добу 750 своїх військових, а також близько 50 одиниць автомобільної техніки та 30 БПЛА.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 458580 (+750) осіб,

танків ‒ 7213 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 13873 (+21) од,

артилерійських систем – 11678 (+20) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 763 (+1) од,

літаків – 348 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),

крилаті ракети ‒ 2109 (+13),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1918 (+3)

Дані уточнюються.