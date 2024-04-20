Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росіяни втратили ще 750 своїх військових

Роман ПетренкоСубота, 20 квітня 2024, 08:22
Росіяни втратили ще 750 своїх військових
фото: генштаб

Російські окупанти втратили за добу 750 своїх військових, а також близько 50 одиниць автомобільної техніки та 30 БПЛА.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 458580 (+750) осіб,
  • танків ‒ 7213 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13873 (+21) од,
  • артилерійських систем – 11678 (+20) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 763 (+1) од,
  • літаків – 348 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2109 (+13),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1918 (+3)

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

Усі новини...
втрати у війні
ЗСУ знешкодили 910 окупантів і знищили 13 артсистем за добу
Мінус 710 загарбників, 18 ББМ і 15 артсистем − втрати Росії за добу
Сили оборони знешкодили 920 окупантів і знищили 9 танків за добу
Останні новини
20:38
Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для користувачів з українськими SIM-картками
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
Усі новини...
Реклама: