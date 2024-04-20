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Россияне потеряли еще 750 своих военных

Роман ПетренкоСуббота, 20 апреля 2024, 08:22
Россияне потеряли еще 750 своих военных
фото: генштаб

Российские оккупанты потеряли за сутки 750 своих военных, а также около 50 единиц автомобильной техники и 30 БПЛА.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 458580 (+750) человек,
  • танков - 7213 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 13873 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 11678 (+20) ед,
  • РСЗО- 1046 (+0) ед,
  • средства ПВО - 763 (+1) ед,
  • самолетов - 348 (+1) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9341 (+30),
  • крылатые ракеты - 2109 (+13),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15717 (+46) ед,
  • специальная техника - 1918 (+3)

Данные уточняются.

Темы: потери в войне
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