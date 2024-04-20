Россияне потеряли еще 750 своих военных
Суббота, 20 апреля 2024, 08:22
Российские оккупанты потеряли за сутки 750 своих военных, а также около 50 единиц автомобильной техники и 30 БПЛА.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 458580 (+750) человек,
- танков - 7213 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 13873 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 11678 (+20) ед,
- РСЗО- 1046 (+0) ед,
- средства ПВО - 763 (+1) ед,
- самолетов - 348 (+1) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9341 (+30),
- крылатые ракеты - 2109 (+13),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15717 (+46) ед,
- специальная техника - 1918 (+3)
Данные уточняются.