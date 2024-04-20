Россияне потеряли еще 750 своих военных

Российские оккупанты потеряли за сутки 750 своих военных, а также около 50 единиц автомобильной техники и 30 БПЛА.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составили:

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личного состава - около 458580 (+750) человек,

танков - 7213 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 13873 (+21) ед,

артиллерийских систем - 11678 (+20) ед,

РСЗО- 1046 (+0) ед,

средства ПВО - 763 (+1) ед,

самолетов - 348 (+1) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9341 (+30),

крылатые ракеты - 2109 (+13),

корабли / катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15717 (+46) ед,

специальная техника - 1918 (+3)

Данные уточняются.