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Поляки зняли блокаду з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною

Валентина РоманенкоСубота, 20 квітня 2024, 10:18
Поляки зняли блокаду з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною
ілюстративне фото ДПСУ

Рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею відновлено.

Джерело: речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Прикордонна варта Республіки Польща повідомила українських прикоронників, що 20 квітня після 09:00 за київським часом завершилася акція протесту перед пунктами пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

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Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

За дними ДПСУ, на цей час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень та відстежувати стан роботи пунктів пропуску на офіційних ресурсах Держприкордонслужби.

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За словами Демченка, таким чином, станом на ранок суботи 20 квітня, заблокованими для українських вантажівок залишаються 2 напрямки: ПП "Ягодин"-"Дорогуськ" та "Рава-Руська"-"Гребенне"

На цих двох напрямках польські фермери зовсім не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, в бік України – певну кількість вантажівок. Сукупно в чергах на території Польщі навпроти цих пунктів пропуску наразі приблизно 650 вантажівок.

Теми: блокадаПольщаПрикордонна служба
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