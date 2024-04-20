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Поляки сняли блокаду с двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Валентина РоманенкоСуббота, 20 апреля 2024, 10:18
Поляки сняли блокаду с двух пунктов пропуска на границе с Украиной
иллюстративное фото ГПСУ

Движение украинских грузовиков в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" на границе с Польшей восстановлено.

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Пограничная стража Республики Польша сообщила украинским пограничникам, что 20 апреля после 09:00 по киевскому времени завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева".

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Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме.

По данным ГПСУ, в настоящее время на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков.

Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок и отслеживать состояние работы пунктов пропуска на официальных ресурсах Госпогранслужбы.

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По словам Демченко, таким образом, по состоянию на утро субботы 20 апреля, заблокированными для украинских грузовиков остаются 2 направления: ПП "Ягодин"-"Дорогуск" и "Рава-Русская"-"Гребенное"

На этих двух направлениях польские фермеры совсем не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, в сторону Украины - определенное количество грузовиков. Совокупно в очередях на территории Польши напротив этих пунктов пропуска сейчас примерно 650 грузовиков.

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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