Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Поляки планують послабити блокаду у ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною

Валентина РоманенкоСубота, 20 квітня 2024, 12:36
Поляки планують послабити блокаду у ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Польські фермери планують відновити пропуск українських вантажівок, крім ваговозів із с/г продукцією, у прикордонному пункті "Рава-Руська - Гребенне" у неділю 21 квітня.

Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарська продукція – ред.). Початок руху ваговозів попередньо має розпочатися об 08:00 21 квітня". 

Реклама:

Деталі: Перевізників просять врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску.

Нагадаємо: У суботу 20 квітня 2024 року польські протестувальники зняли блокаду і відновили рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

Теми: блокадаПольщаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

Усі новини...
блокада
Поляки зняли блокаду з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною
Поляки заблокували ще два пункти пропуску на кордоні з Україною
Польські фермери зняли блокаду з пункту пропуску "Угринів"
Останні новини
20:38
Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для користувачів з українськими SIM-картками
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
Усі новини...
Реклама: