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Поляки планируют ослабить блокаду в еще одном пункте пропуска на границе с Украиной

Валентина РоманенкоСуббота, 20 апреля 2024, 12:36
Поляки планируют ослабить блокаду в еще одном пункте пропуска на границе с Украиной
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Польские фермеры планируют возобновить пропуск украинских грузовиков, кроме грузовозов с с/х продукцией, в пограничном пункте "Рава-Русская - Хребенне" в воскресенье 21 апреля.

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу грузовики, кроме тех, которые перемещают товары 1-24 группы УКТВЭД (сельскохозяйственная продукция - ред.). Начало движения грузовиков предварительно должно начаться в 08:00 21 апреля". 

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Детали: Перевозчиков просят учесть эту информацию и следить за оповещением от Укртрансбезопасности об очередности заезда в пункт пропуска.

Напомним: В субботу 20 апреля 2024 года польские протестующие сняли блокаду и возобновили движение украинских грузовиков в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева".

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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