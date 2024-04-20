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Росіяни знову атакували Харків

Роман ПетренкоСубота, 20 квітня 2024, 14:33
Росіяни знову атакували Харків
фото: міськрада

Росія вдень 20 квітня декілька разів атакувала Харків.

Джерело: Харківська ОВА, мер міста Ігор Терехов

Деталі: В ОВА наголосили, що росіяни завдають ударів по місту та просять людей перебувати в укриттях.

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Наразі немає ніяких подробиць.

Пряма мова Терехова: "У Харкові чутно вибух.

Будьте обережні".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше стало відомо про нові обстріли міста. Влада закликала Харків та район перебувати в укриттях.

Про наслідки попередніх вибухів все ще не повідомляється.

Теми: Харківобстріл
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