Россияне снова атаковали Харьков
Суббота, 20 апреля 2024, 14:33
Россия днем 20 апреля атаковала Харьков.
Источник: Харьковская ОГА, мэр города Игорь Терехов
Детали: В ОВА отметили, что россияне наносят удары по городу и просят людей находиться в укрытиях.
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Пока нет никаких подробностей.
Прямая речь Терехова: "В Харькове слышен взрыв.
Будьте осторожны".
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Обновлено: Позже стало известно о новых обстрелах города. Власти призвали Харьков и район находиться в укрытиях.
О последствиях предыдущих взрывов все еще не сообщается.