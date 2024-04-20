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Россияне снова атаковали Харьков

Роман ПетренкоСуббота, 20 апреля 2024, 14:33
Россияне снова атаковали Харьков
фото: горсовет

Россия днем 20 апреля атаковала Харьков.

Источник: Харьковская ОГА, мэр города Игорь Терехов

Детали: В ОВА отметили, что россияне наносят удары по городу и просят людей находиться в укрытиях.

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Пока нет никаких подробностей.

Прямая речь Терехова: "В Харькове слышен взрыв.

Будьте осторожны".

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Обновлено: Позже стало известно о новых обстрелах города. Власти призвали Харьков и район находиться в укрытиях.

О последствиях предыдущих взрывов все еще не сообщается.

Темы: Харьковобстрел
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