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Удар по Вовчанську: зросла кількість загиблих та поранених

Роман ПетренкоСубота, 20 квітня 2024, 15:25
Удар по Вовчанську: зросла кількість загиблих та поранених
фото: прокуратура

Внаслідок ворожих ударів по Вовчанську Харківської області вранці 20 квітня двоє людей загинули та двоє поранені.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, ОВА

Деталі: За даними слідства, загинули двоє чоловіків 50 та 84 років.

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Зафіксовано пряме влучання у девʼятиповерховий житловий будинок. Ще дві людини отримали поранення – їх деблокували з квартири. 61-річну жінку забрали в лікарню.

За попередніми даними, ворог бив по місту авіаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ.

За даними влади, то були боєприпаси УМПБ Д-30.

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фото: ОВА

Теми: Харківська областьобстріл
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