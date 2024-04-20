Удар по Вовчанську: зросла кількість загиблих та поранених

Внаслідок ворожих ударів по Вовчанську Харківської області вранці 20 квітня двоє людей загинули та двоє поранені.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, ОВА

Деталі: За даними слідства, загинули двоє чоловіків 50 та 84 років.

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Зафіксовано пряме влучання у девʼятиповерховий житловий будинок. Ще дві людини отримали поранення – їх деблокували з квартири. 61-річну жінку забрали в лікарню.

За попередніми даними, ворог бив по місту авіаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ.

За даними влади, то були боєприпаси УМПБ Д-30.

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