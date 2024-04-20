Удар по Вовчанську: зросла кількість загиблих та поранених
Субота, 20 квітня 2024, 15:25
Внаслідок ворожих ударів по Вовчанську Харківської області вранці 20 квітня двоє людей загинули та двоє поранені.
Джерело: Харківська обласна прокуратура, ОВА
Деталі: За даними слідства, загинули двоє чоловіків 50 та 84 років.
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Зафіксовано пряме влучання у девʼятиповерховий житловий будинок. Ще дві людини отримали поранення – їх деблокували з квартири. 61-річну жінку забрали в лікарню.
За попередніми даними, ворог бив по місту авіаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ.
За даними влади, то були боєприпаси УМПБ Д-30.
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