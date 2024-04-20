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Удар по Волчанску: возросло количество погибших и раненых

Роман ПетренкоСуббота, 20 апреля 2024, 15:25
Удар по Волчанску: возросло количество погибших и раненых
фото: прокуратура

В результате вражеских ударов по Волчанску Харьковской области утром 20 апреля два человека погибли и двое ранены.

Источник: Харьковская областная прокуратура, ОВА

Детали: По данным следствия, погибли двое мужчин 50 и 84 лет.

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Зафиксировано прямое попадание в девятиэтажный жилой дом. Еще два человека получили ранения - их деблокировали из квартиры. 61-летнюю женщину забрали в больницу.

По предварительным данным, враг бил по городу авиационным управляемым боеприпасом и из РСЗО.

По данным властей, это были боеприпасы УМПБ Д-30.

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фото: ОВА

Темы: Харьковская областьобстрел
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