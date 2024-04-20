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Зеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Роман ПетренкоСубота, 20 квітня 2024, 15:54
Зеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими місяцями Україна має підписати двосторонні угоди у сфері безпеки з США, країнами Північної Європи та однією з Балтійських країн.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю бразильським журналістам

Пряма мова Зеленського: "Що стосується цих договорів - у нас їх вже дев'ять.

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Ми наближаємося до важливого договору зі США, і після того, як ми пройдемо Конгрес - а я вважаю, що ми однаково дотиснемо та пройдемо його позитивно, - ми прийдемо до цієї потужної угоди зі США.

Я б хотів, щоб люди розуміли, що це не лише про "мілітарі" підтримку, це гуманітарні аспекти, відновлення, фінансова підтримка, енергетична.

Весь обсяг цієї потужної допомоги у двосторонніх угодах є...

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І ми будемо далі підписувати гарантії безпеки.

Ми наближаємося, щоб наші партнери з Балтійських країн це зробили, я думаю, що у квітні ми будемо мати такий результат з однієї з країн.

Я думаю, що у нас можуть бути потужні договори у травні. Я думаю, травень-червень ми вийдемо на договори не лише з США, з північними країнами (Європи – ред.). Ми готуємося до Швеції та Норвегії".

Деталі: Зеленський також запросив президента Лули да Сілви Бразилії взяти участь в першому Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії в червні.

Він наголосив, що для України дуже важлива підтримка Бразилії, хоча тривалий час "Україна не могла донести до цієї країни правду про розвʼязану Росією війну".

Теми: ЗеленськийБразиліяформула миру
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