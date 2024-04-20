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Зеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Роман ПетренкоСуббота, 20 апреля 2024, 15:54
Зеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украина должна подписать двусторонние соглашения в сфере безопасности с США, странами Северной Европы и одной из Балтийских стран.

Источник: Зеленский в интервью бразильским журналистам

Прямая речь Зеленского: "Что касается этих договоров - у нас их уже девять.

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Мы приближаемся к важному договору с США, и после того, как мы пройдем Конгресс - а я считаю, что мы все равно дожмем и пройдем его положительно, - мы придем к этому мощному соглашению с США.

Я бы хотел, чтобы люди понимали, что это не только о "милитари" поддержке, это гуманитарные аспекты, восстановление, финансовая поддержка, энергетическая.

Весь объем этой мощной помощи в двусторонних соглашениях есть...

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И мы будем дальше подписывать гарантии безопасности.

Мы приближаемся, чтобы наши партнеры из Балтийских стран это сделали, я думаю, что в апреле мы будем иметь такой результат с одной из стран.

Я думаю, что у нас могут быть мощные договоры в мае. Я думаю, май-июнь мы выйдем на договоры не только с США, с северными странами (Европы - ред.). Мы готовимся к Швеции и Норвегии".

Детали: Зеленский также пригласил президента Лулы да Силвы Бразилии принять участие в первом Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне.

Он отметил, что для Украины очень важна поддержка Бразилии, хотя долгое время "Украина не могла донести до этой страны правду о развязанной Россией войне".

Темы: ЗеленскийБразилияформула мира
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