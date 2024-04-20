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Президент Литви похвалив Дуду за вплив на Трампа щодо України

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 20 квітня 2024, 16:33
Президент Литви похвалив Дуду за вплив на Трампа щодо України
Трамп і Дуда під час зустрічі 17 квітня, фото Getty Images

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що зустріч президента Польщі Анджея Дуди і кандидата в президенти США Дональда Трампа допомогла змінити ставлення останнього до України.

Джерело: Науседа у коментарі журналістам у Вільнюсі, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT

Пряма мова: "Я чую останнім часом про іншу риторику самого Трампа і готовність влади США ухвалити необхідні і довгоочікувані рішення.

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Думаю, що цей візит (Дуди до Нью-Йорка - ред.) і переговори з Трампом були позитивними, вони дали позитивний результат, і я дуже радий за це досягнення пана Дуди".

Деталі: Він розповів, що ще на конференції Ініціативи трьох морів обговорював з Дудою його майбутній візит до Нью-Йорка і зустріч із Трампом.

Що передувало: Дуда і Трамп провели приватну зустріч в Нью-Йорку у середу, 17 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

В оточенні Трампа раніше розповіли, що ексочільник Білого дому під час вечері з Дудою обговорив війну в Україні та оборонні витрати держав НАТО.

Теми: ЛитваДудаТрампдопомога Україні
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