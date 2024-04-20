Президент Литвы похвалил Дуду за влияние на Трампа по Украине

Трамп и Дуда во время встречи 17 апреля, фото Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что встреча президента Польши Анджея Дуды и кандидата в президенты США Дональда Трампа помогла изменить отношение последнего к Украине.

Источник: Науседа в комментарии журналистам в Вильнюсе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Прямая речь: "Я слышу в последнее время о другой риторике самого Трампа и готовности властей США принять необходимые и долгожданные решения.

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Думаю, что этот визит (Дуды в Нью-Йорк - ред.) и переговоры с Трампом были положительными, они дали положительный результат, и я очень рад за это достижение господина Дуды".

Детали: Он рассказал, что еще на конференции Инициативы трех морей обсуждал с Дудой его предстоящий визит в Нью-Йорк и встречу с Трампом.

Что предшествовало: Дуда и Трамп провели частную встречу в Нью-Йорке в среду, 17 апреля.

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В окружении Трампа ранее рассказали, что экс-глава Белого дома во время ужина с Дудой обсудил войну в Украине и оборонные расходы государств НАТО.