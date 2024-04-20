Президент Литвы похвалил Дуду за влияние на Трампа по Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что встреча президента Польши Анджея Дуды и кандидата в президенты США Дональда Трампа помогла изменить отношение последнего к Украине.
Источник: Науседа в комментарии журналистам в Вильнюсе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT
Прямая речь: "Я слышу в последнее время о другой риторике самого Трампа и готовности властей США принять необходимые и долгожданные решения.
Думаю, что этот визит (Дуды в Нью-Йорк - ред.) и переговоры с Трампом были положительными, они дали положительный результат, и я очень рад за это достижение господина Дуды".
Детали: Он рассказал, что еще на конференции Инициативы трех морей обсуждал с Дудой его предстоящий визит в Нью-Йорк и встречу с Трампом.
Что предшествовало: Дуда и Трамп провели частную встречу в Нью-Йорке в среду, 17 апреля.
В окружении Трампа ранее рассказали, что экс-глава Белого дома во время ужина с Дудой обсудил войну в Украине и оборонные расходы государств НАТО.