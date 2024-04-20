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Росіяни вдарили по Одесі: серед постраждалих – трирічна дитина, зруйновано будинки

Катерина ТищенкоСубота, 20 квітня 2024, 19:15
Росіяни вдарили по Одесі: серед постраждалих – трирічна дитина, зруйновано будинки
руйнування в Одесі 20 квітня, фото ОВА

Внаслідок ракетного удару російських військ по Одесі та області зруйновано житлові будинки, постраждали 4 дорослих і трирічна дитина.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, Сили оборони півдня України

руйнування в Одесі 20 квітня, фото ОВА
руйнування в Одесі 20 квітня, фото ОВА

Пряма мова: "Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати.

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Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено. Медики надають всю необхідну допомогу".

 

Деталі: Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Оновлено: Пізніше Сили оборони півдня України повідомили, що з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря ворог наніс удари ракетами, ймовірно Х-59, по Одещині. Силами протиповітряної оборони знищено 3 ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджені 4 приватні будинки та газопровід. 1 приватний житловий будинок зруйновано.

Поранено 5 цивільних осіб, серед них 1 дитина, яку ушпиталили. Троє людей від госпіталізації відмовились.

Теми: Одесавійнаракетний удардіти
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