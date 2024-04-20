Россияне ударили по Одессе: среди пострадавших – трехлетний ребенок, разрушены дома

В результате ракетного удара российских войск по Одессе и области разрушены жилые дома, пострадали 4 взрослых и трехлетний ребенок.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, Силы обороны юга Украины

разрушения в Одессе 20 апреля, фото ОВА

Прямая речь: "В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти.

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На данный момент известно о двух взрослых с легкими ранениями, они отказались от госпитализации. Пострадавший трехлетний ребенок госпитализирован. Медики оказывают всю необходимую помощь".

разрушения в Одессе 20 апреля, фото ОВА

Детали: Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Обновлено: Позже Силы обороны юга Украины сообщили, что с самолета тактической авиации из акватории Черного моря враг нанес удары ракетами, вероятно Х-59, по Одесской области. Силами противовоздушной обороны уничтожено 3 ракеты.

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В результате падения обломков сбитых ракет возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Повреждены 4 частных дома и газопровод. 1 частный жилой дом разрушен.

Ранены 5 гражданских лиц, среди них 1 ребенок, которого госпитализировали. Три человека от госпитализации отказались.