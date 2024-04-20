Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне ударили по Одессе: среди пострадавших – трехлетний ребенок, разрушены дома

Катерина ТищенкоСуббота, 20 апреля 2024, 19:15
Россияне ударили по Одессе: среди пострадавших – трехлетний ребенок, разрушены дома
разрушения в Одессе 20 апреля, фото ОВА

В результате ракетного удара российских войск по Одессе и области разрушены жилые дома, пострадали 4 взрослых и трехлетний ребенок.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, Силы обороны юга Украины

разрушения в Одессе 20 апреля, фото ОВА
разрушения в Одессе 20 апреля, фото ОВА

Прямая речь: "В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти.

Реклама:

На данный момент известно о двух взрослых с легкими ранениями, они отказались от госпитализации. Пострадавший трехлетний ребенок госпитализирован. Медики оказывают всю необходимую помощь".

разрушения в Одессе 20 апреля, фото ОВА
разрушения в Одессе 20 апреля, фото ОВА

Детали: Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Обновлено: Позже Силы обороны юга Украины сообщили, что с самолета тактической авиации из акватории Черного моря враг нанес удары ракетами, вероятно Х-59, по Одесской области. Силами противовоздушной обороны уничтожено 3 ракеты.

ВИДЕО ДНЯ

В результате падения обломков сбитых ракет возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.
Повреждены 4 частных дома и газопровод. 1 частный жилой дом разрушен.

Ранены 5 гражданских лиц, среди них 1 ребенок, которого госпитализировали. Три человека от госпитализации отказались.

Темы: Одессавойнаракетный удардети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
Одесса
Удар по Одессе: количество раненых возросло, из них двое маленьких детей
РФ поразила инфраструктурный объект в Одессе
В части Украины снова тревога: в Одессе − взрывы
Последние новости
21:14
Еврокомиссия предлагает санкции против судов, перевозящих военную технику из КНДР в РФ – Reuters
21:06
В новом пакете оружия для Украины есть ракеты ATACMS – СМИ
20:52
баскетбол"Днепр" во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
Все новости...
Реклама: