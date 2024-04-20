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У Конгресі США підтримали допомогу Україні

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 20 квітня 2024, 20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
фото Getty Images

Палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги на підтримку України на суму близько 61 мільярда доларів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За схвалення проєкту проголосували  311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112, ще 7 не голосували, а один утримався. 

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Ухвалення законопроєкту супроводжувалось оваціями з боку конгресменів. Також члени Палати почали розмахувати українськими прапорами, через що отримали зауваження, оскільки в Конгресі заборонено розгортати прапори іноземних держав.

Тепер законопроєкт буде переданий на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому.

Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

ВІДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Що передувало: Пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення  з деталями нового проєкту з допомогою Україні.

Теми: СШАдопомога Україні
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