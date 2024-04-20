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В Конгрессе США поддержали помощь Украине

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 20 апреля 2024, 20:48
В Конгрессе США поддержали помощь Украине
фото Getty Images

Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи по поддержку Украины на сумму около 61 миллиарда долларов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112, еще 7 не голосовали, а один воздержался. 

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Принятие законопроекта сопровождалось овациями со стороны конгрессменов. Также члены Палаты начали размахивать украинскими флагами, из-за чего получили замечание, поскольку в Конгрессе запрещено разворачивать флаги иностранных государств.

Теперь пакет будет передан на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале.

Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

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Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

Что предшествовало: Пакет проектов, который включает поддержку Украины, спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес в среду, он предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам.

Читайте также: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

Смотрите также видео "ЕвроПравды" с деталями нового проекта по помощи Украине.

Темы: СШАпомощь Украине
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