Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії

Президент Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за схвалення законопроєкту, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів допомоги Україні та союзникам.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Президент висловив вдячність нижній палаті Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за "рішення, яке зберігає правильний хід історії".

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Він також висловив сподівання, що законопроєкт підтримають у Сенаті й скерують на розгляд президенту Джо Байдену.

Пряма мова: "Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроект про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими".

Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії.



Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво… ВІДЕО ДНЯ April 20, 2024

Що передувало: Раніше в суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Тепер проєкт буде переданий на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Як відомо, пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.