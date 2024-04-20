Зеленский поблагодарил Палату представителей: Правильный ход истории

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за одобрение законопроекта, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов помощи Украине и союзникам.

Источник: Зеленский в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Президент выразил благодарность нижней палате Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за "решение, которое сохраняет правильный ход истории".

Реклама:

Он также выразил надежду, что законопроект поддержат в Сенате и направят на рассмотрение президенту Джо Байдену.

Прямая речь: "Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее".

Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії.



Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво… ВИДЕО ДНЯ April 20, 2024

Что предшествовало: Ранее в субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Теперь проект будет передан на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

Читайте также: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

Смотрите также видео "ЕвроПравды" с деталями нового проекта по помощи Украине.