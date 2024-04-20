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Байден закликав Сенат швидше схвалити допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню

Катерина ТищенкоСубота, 20 квітня 2024, 22:12
Байден закликав Сенат швидше схвалити допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент Джо Байден заявив, що ухвалення Палатою представників законопроєктів про допомогу іноземним державам надсилає всьому світу "чітке повідомлення" про лідерство Америки.

Джерело: Голос Америки, Reuters

Пряма мова Байдена: "Сьогодні члени обох партій у Палаті представників проголосували за просування наших інтересів національної безпеки та чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені".

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Деталі: Байден наголосив, що законодавці проявили єдність, відстоюючи інтереси США у світі.

"У цей критичний переломний момент вони об’єдналися, щоб відповісти на заклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями", – йдеться у заяві Байдена.

Президент США закликав Сенат швидко проголосувати цей законопроєкт і надіслати його "на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою".

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Як повідомляє Reuters, ухвалений Палатою представників у суботу пакет законів на суму 95 мільярдів доларів передбачає надання безпекової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Тепер законодавство передається на розгляд Сенату, де більшість складають демократи. Очікується, що Сенат ухвалить цей пакет наступного тижня і передасть його Байдену для підписання.

Законопроєкти передбачають виділення $60,84 млрд на допомогу Україні, в тому числі $23 млрд на поповнення американських озброєнь, запасів і об'єктів; $26 млрд для Ізраїлю, в тому числі $9,1 млрд на гуманітарні потреби, і $8,12 млрд для країн Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань.

Теми: БайденСШАдопомога Україні
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