Байден призвал Сенат быстрее одобрить помощь Украине, Израилю и Тайваню

Президент Джо Байден заявил, что принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам посылает всему миру "четкое сообщение" о лидерстве Америки.

Источник: Голос Америки, Reuters

Прямая речь Байдена: "Сегодня члены обеих партий в Палате представителей проголосовали за продвижение наших интересов национальной безопасности и четкое сообщение о силе американского лидерства на мировой арене".

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Детали: Байден отметил, что законодатели проявили единство, отстаивая интересы США в мире.

"В этот критический переломный момент они объединились, чтобы ответить на призыв истории, приняв срочно необходимое законодательство о национальной безопасности, за которое я боролся месяцами", - говорится в заявлении Байдена.

Президент США призвал Сенат быстро проголосовать этот законопроект и отправить его "на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя".

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Как сообщает Reuters, принятый Палатой представителей в субботу пакет законов на сумму 95 миллиардов долларов предусматривает предоставление помощи по безопасности Украине, Израилю и Тайваню.

Теперь законодательство передается на рассмотрение Сената, где большинство составляют демократы. Ожидается, что Сенат примет этот пакет на следующей неделе и передаст его Байдену для подписания.

Законопроекты предусматривают выделение $60,84 млрд на помощь Украине, в том числе $23 млрд на пополнение американских вооружений, запасов и объектов; $26 млрд для Израиля, в том числе $9,1 млрд на гуманитарные нужды, и $8,12 млрд для стран Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.