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США можуть відправити в Україну додаткових військових радників – Пентагон

Ольга Глущенко Неділя, 21 квітня 2024, 01:22
США можуть відправити в Україну додаткових військових радників – Пентагон
Патрік Райдер, фото: Getty Images

США розглядають можливість направлення додаткових військових радників до посольства в Києві, що є останнім проявом американської підтримки України, оскільки Росія, схоже, набирає обертів у "дворічному конфлікті".

Джерело: Politico з посиланням на речника Пентагону генерал-майора Патріка Райдера та американських чиновників

Пряма мова: "Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало і коригувало нашу присутність в країні відповідно до зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Офісу оборонного співробітництва при посольстві (ODC)".

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Деталі: За словами Райдера, радники не виконуватимуть бойових завдань, а радше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових.

ODC "виконує різноманітні консультативні та допоміжні місії (небойові), і хоча він складається виключно з персоналу Міністерства оборони, є частиною посольства США і підпорядковується керівнику місії, як і решта посольства", – додав Райдер.

У Пентагоні не вказують конкретну кількість персоналу "з міркувань безпеки і захисту сил".

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За словами чотирьох американських чиновників і особи, знайомої з планами, які побажали залишитися анонімними, щоб не розголошувати цю делікатну тему, додатковий контингент буде підтримувати логістику і нагляд за озброєнням, яке США відправляє в Україну.

Новий контингент США також допомагатиме українським військовим з технічним обслуговуванням озброєнь.

Джерела видання зазначили, що кількість американських військових, додатково направлених в Україну, сягатиме до 60 осіб.

За словами співрозмовника Politico, одним із завдань військових радників буде допомога українцям у плануванні технічного обслуговування складного обладнання, наданого США, оскільки влітку бойові дії, як очікується, загостряться.

Вони також підтримуватимуть відносно невеликий контингент посольства США в Києві і координуватимуть нові поставки зброї, коли додатковий законопроєкт у Конгресі стане законом і дозволить надати Україні більше зброї та обладнання.

Нагадаємо: Палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги на підтримку України на суму близько 61 мільярда доларів.

Теми: СШАвійнадопомога Україні
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