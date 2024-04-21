США могут отправить в Украину дополнительных военных советников – Пентагон

США рассматривают возможность направления дополнительных военных советников в посольство в Киеве, что является последним проявлением американской поддержки Украины, поскольку Россия, похоже, набирает обороты в "двухлетнем конфликте".

Источник: Politico со ссылкой на представителя Пентагона генерал-майора Патрика Райдера и американских чиновников

Прямая речь: "В течение этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в соответствии с изменением условий безопасности. Сейчас мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления Офиса оборонного сотрудничества при посольстве (ODC)".

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Детали: По словам Райдера, советники не будут выполнять боевые задачи, а скорее будут консультировать и поддерживать украинское правительство и военных.

ODC "выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии (небоевые), и хотя он состоит исключительно из персонала Министерства обороны, является частью посольства США и подчиняется руководителю миссии, как и остальные посольства", - добавил Райдер.

В Пентагоне не указывают конкретное количество персонала "из соображений безопасности и защиты сил".

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По словам четырех американских чиновников и лица, знакомого с планами, которые пожелали остаться анонимными, чтобы не разглашать эту деликатную тему, дополнительный контингент будет поддерживать логистику и надзор за вооружением, которое США отправляет в Украину.

Новый контингент США также будет помогать украинским военным с техническим обслуживанием вооружений.

Источники издания отметили, что количество американских военных, дополнительно направленных в Украину, будет достигать до 60 человек.

По словам собеседника Politico, одной из задач военных советников будет помощь украинцам в планировании технического обслуживания сложного оборудования, предоставленного США, поскольку летом боевые действия, как ожидается, обострятся.

Они также будут поддерживать относительно небольшой контингент посольства США в Киеве и координировать новые поставки оружия, когда дополнительный законопроект в Конгрессе станет законом и позволит предоставить Украине больше оружия и оборудования.

Напомним: Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи в поддержку Украины на сумму около 61 миллиарда долларов.