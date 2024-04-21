Блінкен вирушить у Китай обговорити підтримку РФ Пекіном – CNN

Державний секретар Ентоні Блінкен відвідає наступного тижня Китай, де висловить занепокоєння з приводу підтримки Китаєм Росії.

Джерело: CNN з посиланням на посадовця Державного департаменту США

Деталі: За словами американського чиновника, під час свого візиту 24-26 квітня Блінкен зустрінеться з високопоставленими китайськими особами в Шанхаї і Пекіні.

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Посадовець сказав, що Блінкен має "три основні цілі своєї поїздки до Китаю".

"По-перше, досягти прогресу з ключових питань; по-друге, чітко і безпосередньо висловити занепокоєння з приводу двосторонніх регіональних і глобальних проблем; і по-третє, обговорити відповідальне управління конкуренцією", – зазначив чиновник.

За його словами, Блінкен планує "підтвердити нашу глибоку стурбованість щодо підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії", а також щодо порушень прав людини і "несправедливої економічної та торговельної практики".

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Блінкен також обговорить ситуацію на Близькому Сході, оскільки США неодноразово закликали Китай чинити тиск на Іран, щоб він проявляв стриманість, оскільки напруженість у відносинах між ним та Ізраїлем зростає.

"І, звичайно, держсекретар обговорить виклики в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи провокації КНР у Південнокитайському морі морі", а також "загрозливу риторику і безрозсудні дії Північної Кореї", – наголосив чиновник. Блінкен, продовжив він, "також підтвердить важливість миру і стабільності" в контексті питання Тайваню.

Нагадаємо: Це друга поїздка Блінкена до Китаю як високопоставленого американського дипломата. Минулого року він відвідав країну з метою "стабілізації" відносин після періоду надзвичайної напруженості між Вашингтоном і Пекіном, коли американський винищувач збив китайський аеростат-розвідник, який був виявлений над військовими об'єктами США.

Під час поїздки Блінкена до Китаю в червні минулого року він зустрівся в Пекіні з вищими посадовими особами, в тому числі з президентом Сі Цзіньпіном. Офіційні особи США представили цю поїздку як спробу відновити нормальні канали зв'язку з Китаєм, щоб уникнути конфлікту між двома великими державами світу.

У липні Блінкен також зустрівся з високопоставленим китайським дипломатом Ван І для розмови, яку США описали як "відверту і конструктивну".

Ця зустріч відбулася на тлі сильної глобальної турбулентності – темами обговорення стали триваючі війни в Газі та Україні, а також ядерний потенціал Північної Кореї.

Вони також обговорили питання, які викликали напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном, включаючи Тайвань, провокації Китаю в Південнокитайському морі та порушення прав людини в Пекіні.