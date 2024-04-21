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Блинкен отправится в Китай обсудить поддержку РФ Пекином – CNN

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 01:54
Блинкен отправится в Китай обсудить поддержку РФ Пекином – CNN
Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Китай, где выразит обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России.

Источник: CNN со ссылкой на чиновника Государственного департамента США

Детали: По словам американского чиновника, во время своего визита 24-26 апреля Блинкен встретится с высокопоставленными китайскими лицами в Шанхае и Пекине.

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Чиновник сказал, что Блинкен имеет "три основные цели своей поездки в Китай".

"Во-первых, достичь прогресса по ключевым вопросам; во-вторых, четко и непосредственно выразить беспокойство по поводу двусторонних региональных и глобальных проблем; и в-третьих, обсудить ответственное управление конкуренцией", – отметил чиновник.

По его словам, Блинкен планирует "подтвердить нашу глубокую обеспокоенность относительно поддержки КНР оборонно-промышленной базы России", а также относительно нарушений прав человека и "несправедливой экономической и торговой практики".

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Блинкен также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку США неоднократно призывали Китай оказать давление на Иран, чтобы он проявлял сдержанность, поскольку напряженность в отношениях между ним и Израилем растет.

"И, конечно, госсекретарь обсудит вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, включая провокации КНР в Южно-Китайском море море", а также "угрожающую риторику и безрассудные действия Северной Кореи", – подчеркнул чиновник. Блинкен, продолжил он, "также подтвердит важность мира и стабильности" в контексте вопроса Тайваня.

Напомним: Это вторая поездка Блинкена в Китай как высокопоставленного американского дипломата. В прошлом году он посетил страну с целью "стабилизации" отношений после периода чрезвычайной напряженности между Вашингтоном и Пекином, когда американский истребитель сбил китайский аэростат-разведчик, который был обнаружен над военными объектами США.

Во время поездки Блинкена в Китай в июне прошлого года он встретился в Пекине с высшими должностными лицами, в том числе с президентом Си Цзиньпином. Официальные лица США представили эту поездку как попытку восстановить нормальные каналы связи с Китаем, чтобы избежать конфликта между двумя великими державами мира.

В июле Блинкен также встретился с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И для разговора, который США описали как "откровенный и конструктивный".

Эта встреча состоялась на фоне сильной глобальной турбулентности – темами обсуждения стали продолжающиеся войны в Газе и Украине, а также ядерный потенциал Северной Кореи.

Они также обсудили вопросы, которые вызвали напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, включая Тайвань, провокации Китая в Южнокитайском море и нарушения прав человека в Пекине.

Темы: СШАКитайРосcия
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