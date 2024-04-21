Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

На громаду Сумщини ворог скинув 38 мін, ще в одній – поранив місцевого жителя

Ольга Глущенко Неділя, 21 квітня 2024, 03:32
На громаду Сумщини ворог скинув 38 мін, ще в одній – поранив місцевого жителя
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 54 обстріли Сумської області, на одну із громад скинули 38 мін, в іншій – внаслідок обстрілів поранень зазнав місцевий житель.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 283 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

Реклама:

"Хотінська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів).  Внаслідок обстрілу отримав поранення житель громади".

"Білопільська громада: 38 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (6 вибухів)".

Деталі: По Середино-Будській громаді росіяни здійснили артилерійський, мінометні обстріли, скинули ВОГ, близько 30 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, скинув 2 снаряди типу ВОГ з БпЛА. Загалом – 35 вибухів.

По Великописарівській громаді здійснив артобстріли і мінометні обстріли – 46 вибухів.

По Миколаївській громаді росіяни вдарили з РСЗВ, 24 вибухи.

В Есманьській громаді зафіксували обстріли з мінометів, артилерії, РСЗВ та обстріл з FPV-дрона, 28 вибухів.

По Шалигинській громаді були артилерійські обстріли, з РСЗВ і міномета – 17 вибухів.

Миропільську громаду росіяни атакували FPV-дронами, здіснили артобстріл, мінометний обстріл – 6 вибухів.

На Новослобідську громад ворог скинув 6 мін. Також був артобстріл.

На Юнаківську громаду з території РФ був здійснений скид ВОГ з БпЛА – 3 вибухи.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксували 2 вибухи з міномета.

Шосткинська громада: з території РФ був обстріл з РСЗВ, 4 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Сумська область
Росіяни вдарили по інфраструктурі Шостки
Росія вдарила по центру Білопілля: є загибла та поранені
Росіяни 14 разів за добу обстріляли Сумщину, поранена людина
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: