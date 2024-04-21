На громаду Сумщини ворог скинув 38 мін, ще в одній – поранив місцевого жителя

Протягом дня росіяни здійснили 54 обстріли Сумської області, на одну із громад скинули 38 мін, в іншій – внаслідок обстрілів поранень зазнав місцевий житель.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 283 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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"Хотінська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення житель громади".

"Білопільська громада: 38 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (6 вибухів)".

Деталі: По Середино-Будській громаді росіяни здійснили артилерійський, мінометні обстріли, скинули ВОГ, близько 30 вибухів.

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По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, скинув 2 снаряди типу ВОГ з БпЛА. Загалом – 35 вибухів.

По Великописарівській громаді здійснив артобстріли і мінометні обстріли – 46 вибухів.

По Миколаївській громаді росіяни вдарили з РСЗВ, 24 вибухи.

В Есманьській громаді зафіксували обстріли з мінометів, артилерії, РСЗВ та обстріл з FPV-дрона, 28 вибухів.

По Шалигинській громаді були артилерійські обстріли, з РСЗВ і міномета – 17 вибухів.

Миропільську громаду росіяни атакували FPV-дронами, здіснили артобстріл, мінометний обстріл – 6 вибухів.

На Новослобідську громад ворог скинув 6 мін. Також був артобстріл.

На Юнаківську громаду з території РФ був здійснений скид ВОГ з БпЛА – 3 вибухи.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксували 2 вибухи з міномета.

Шосткинська громада: з території РФ був обстріл з РСЗВ, 4 вибухи.