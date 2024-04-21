На громаду Сумщины враг сбросил 38 мин, еще в одной – ранил местного жителя

В течение дня россияне совершили 54 обстрела Сумской области, на одну из общин сбросили 38 мин, в другой – в результате обстрелов ранения получил местный житель.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 283 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Шосткинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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"Хотинская громада: враг бил из артиллерии (14 взрывов). В результате обстрела получил ранения житель громады".

"Белопольская громада: 38 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был артобстрел (6 взрывов)".

Детали: По Середино-Будской громаде россияне осуществили артиллерийский, минометные обстрелы, сбросили ВОГ, около 30 взрывов.

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По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии, минометов, сбросил 2 снаряда типа ВОГ с БпЛА. В общем – 35 взрывов.

По Великописаревской громаде совершил артобстрелы и минометные обстрелы – 46 взрывов.

По Николаевской громаде россияне ударили из РСЗО, 24 взрыва.

В Есманьской громаде зафиксировали обстрелы из минометов, артиллерии, РСЗО и обстрел с FPV-дрона, 28 взрывов.

По Шалыгинской громаде были артиллерийские обстрелы, из РСЗО и миномета – 17 взрывов.

Миропольскую громаду россияне атаковали FPV-дронами, совершили артобстрел, минометный обстрел – 6 взрывов.

На Новослободскую громаду враг сбросил 6 мин. Также был артобстрел.

На Юнаковскую громаду с территории РФ был осуществлен сброс ВОГ с БпЛА – 3 взрыва.

В Зноб-Новгородской громаде зафиксировали 2 взрыва из миномета.

Шосткинская громада: с территории РФ был обстрел из РСЗО, 4 взрыва.