Захисники знищили ще 950 вояків РФ і 16 ворожих танків
Неділя, 21 квітня 2024, 07:44
За минулу добу Сили оборони знищили ще 950 російських загарбників, 16 танків і 41 артсистему ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 459530 (+950) осіб,
- танків ‒ 7229 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,
- артилерійських систем – 11719 (+41) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 767 (+4) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38) од,
- крилатих ракет ‒ 2115 (+6) од,
- кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68) од,
- спеціальної техніки ‒ 1926 (+8) од.