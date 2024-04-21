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Захисники знищили ще 950 вояків РФ і 16 ворожих танків

Ольга Глущенко Неділя, 21 квітня 2024, 07:44
Захисники знищили ще 950 вояків РФ і 16 ворожих танків
українські захисники, ілюстративне фото ГШ

За минулу добу Сили оборони знищили ще 950 російських загарбників, 16 танків і 41 артсистему ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 459530 (+950) осіб,
  • танків ‒ 7229 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,
  • артилерійських систем –  11719 (+41) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 767 (+4) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38) од,
  • крилатих ракет ‒ 2115 (+6) од,
  • кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1926 (+8) од.

Теми: втрати у війнівійна
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