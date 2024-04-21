Защитники уничтожили еще 950 вояк РФ и 16 вражеских танков
Воскресенье, 21 апреля 2024, 07:44
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 950 российских захватчиков, 16 танков и 41 артсистему врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 459530 (+950) человек,
- танков ‒ 7229 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13896 (+23) ед,
- артиллерийских систем ‒ 11719 (+41) ед,
- РСЗО ‒ 1046 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 767 (+4) ед,
- самолетов ‒ 348 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 9379 (+38) ед,
- крылатых ракет ‒ 2115 (+6) ед,
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 15785 (+68) ед,
- специальной техники ‒ 1926 (+8) ед.