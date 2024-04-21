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Росіяни атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії

Роман ПетренкоНеділя, 21 квітня 2024, 08:23

Пізно ввечері та вночі на 21 квітня Нікопольщина Дніпропетровської області була під атакою росіян з важкої артилерії.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Окрім трьох артилерійських атак, ворог застосував два ударних дрони різних модифікацій.

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Під ударом опинилися районний центр, Мирівська і Червоногригорівська громади.

Пошкоджена пʼятиповерхівка, пʼять приватних будинків, дві господарські споруди, парники.

Цивільні не постраждали.

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Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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