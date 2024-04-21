Росіяни атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії
Неділя, 21 квітня 2024, 08:23
Пізно ввечері та вночі на 21 квітня Нікопольщина Дніпропетровської області була під атакою росіян з важкої артилерії.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: Окрім трьох артилерійських атак, ворог застосував два ударних дрони різних модифікацій.
Реклама:
Під ударом опинилися районний центр, Мирівська і Червоногригорівська громади.
Пошкоджена пʼятиповерхівка, пʼять приватних будинків, дві господарські споруди, парники.
Цивільні не постраждали.
ВІДЕО ДНЯ