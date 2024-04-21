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Россияне атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 08:23

Поздно вечером и ночью на 21 апреля Никопольщина Днепропетровской области была под атакой россиян из тяжелой артиллерии.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Кроме трех артиллерийских атак, враг применил два ударных дрона различных модификаций.

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Под ударом оказались районный центр, Мировская и Червоногригорьевская громады.

Повреждена пятиэтажка, пять частных домов, две хозяйственные постройки, парники.

Гражданские не пострадали.

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Темы: Днепропетровская областьобстрел
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