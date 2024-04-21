Россияне атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии
Воскресенье, 21 апреля 2024, 08:23
Поздно вечером и ночью на 21 апреля Никопольщина Днепропетровской области была под атакой россиян из тяжелой артиллерии.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: Кроме трех артиллерийских атак, враг применил два ударных дрона различных модификаций.
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Под ударом оказались районный центр, Мировская и Червоногригорьевская громады.
Повреждена пятиэтажка, пять частных домов, две хозяйственные постройки, парники.
Гражданские не пострадали.
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