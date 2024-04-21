Окупанти влучили у газогін та агропідприємство на Херсонщині

Протягом доби 20 квітня російські війська влучили в агропромислове підприємство та газогін у Херсонській області, а також у житлові квартали міст та сіл.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зокрема в області пошкоджено 12 приватних будинків.

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Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, заклад громадського харчування, агропромислове підприємство та газогін.

Виток газу перекрито, пожежі та загроз вже немає.

Одна людина дістала поранення.

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Влада уточнює, що противник обстрілював Антонівку, Комишани, Інженерне, Понятівку, Чорнобаївку, Білозерку, Станіслав, Берислав, Токарівку, Новотягинку, Новокаїри, Качкарівку, Львове, Тягинку, Золоту Балку, Саблуківку, Новоберислав, Ольгівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Також ворог здійснив ракетний удар по Чорнобаївській громаді.