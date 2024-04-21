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Оккупанты попали в газопровод и агропредприятие на Херсонщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 08:41
Оккупанты попали в газопровод и агропредприятие на Херсонщине
Фото: wikimapia

В течение суток 20 апреля российские войска попали в агропромышленное предприятие и газопровод в Херсонской области, а также в жилые кварталы городов и сел.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В частности, в области повреждены 12 частных домов.

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Были зафиксированы попадания в учебное заведение, заведение общественного питания, агропромышленное предприятие и газопровод.

Утечка газа перекрыта, пожара и угроз уже нет.

Один человек получил ранения.

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Власти уточняют, что противник обстреливал Антоновку, Камышаны, Инженерное, Понятовку, Чернобаевку, Белозерку, Станислав, Берислав, Токаревку, Новотягинку, Новокаиры, Качкаровку, Львов, Тягинку, Золотую Балку, Саблуковку, Новоберислав, Ольговку, Казацкое, Веселое и город Херсон.

Также враг совершил ракетный удар по Чернобаевской громаде.

Темы: Херсонская областьгазобстрел
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