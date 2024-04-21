У Севастополі заявили про ракетну атаку на корабель, була пожежа

скриншот з відео у соцмережах після прильоту

Російські ЗМІ та телеграм-канали повідомили про вибухи у Севастополі вранці 21 квітня. Пізніше окупанти заявили про ракетну атаку на корабель.

Джерело: "ЧП Севастополь", "Крымский ветер", так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв

Деталі: У мережі пишуть, що Кримський міст закрили, а у бухті Севастополя пролунали вибухи. Люди заявляють, що бачать "багато диму".

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У Криму наразі оголошена окупантами ракетна небезпека.

На півночі Севастополя, повідомляють підписники, помчали пожежні машини.

Попередньо в бік Сухарної бухти або бухти Голландія.

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Оновлено: Пізніше Развожаєв повідомив, нібито "на одному з кораблів військові відбили атаку протикорабельної ракети".

Почалася пожежа, як повідомляється, від осколків, що впали, і що її ліквідували.

У мережі публікують відео з димом серед кораблів. Автор повідомляє, що "ракета влучила у пароход".