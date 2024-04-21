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В Севастополе заявили про ракетную атаку на корабль, начался пожар

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 10:04
В Севастополе заявили про ракетную атаку на корабль, начался пожар
скриншот из видео в соцсетях после прилета

Российские СМИ и телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Севастополе утром 21 апреля. Позже оккупанты заявили о ракетной атаке на корабль.

Источник: "ЧП Севастополь", "Крымский ветер", так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев

Детали: В сети пишут, что Крымский мост закрыли, а в бухте Севастополя прогремели взрывы. Люди заявляют, что видят "много дыма".

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В Крыму сейчас объявлена оккупантами ракетная опасность.

На севере Севастополя, сообщают подписчики, помчались пожарные машины.

Предварительно в сторону Сухарной бухты или бухты Голландия.

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Обновлено: Позже Развожаев сообщил, якобы "на одном из кораблей военные отбили атаку противокорабельной ракеты".

Начался пожар, как сообщается, от упавших осколков, и что его ликвидировали. Автор заявляє, що "ракета попала в пароход".

Темы: Крымоккупациявзрыв
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