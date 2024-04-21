РФ атакувала Запорізьку область майже 400 разів за добу

Впродовж доби 20 квітня російські окупанти 390 разів ударили по Запорізькій області, під вогнем перебували 7 населених пунктів.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Уточнюється, що ворог завдав 2 авіаційних удари по Роботиному та Малій Токмачці, а також атакував ракетою облцентр.

Реклама:

Ще РФ спрямувала 4 обстріли з РСЗВ на Гуляйполе та Роботине, а 259 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Протягом доби також 124 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Постраждалих серед цивільного населення немає.