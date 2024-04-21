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РФ атакувала Запорізьку область майже 400 разів за добу

Роман ПетренкоНеділя, 21 квітня 2024, 09:40
РФ атакувала Запорізьку область майже 400 разів за добу
наслідки обстрілів, фото: ОВА

Впродовж доби 20 квітня російські окупанти 390 разів ударили по Запорізькій області, під вогнем перебували 7 населених пунктів.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Уточнюється, що ворог завдав 2 авіаційних удари по Роботиному та Малій Токмачці, а також атакував ракетою облцентр.

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Ще РФ спрямувала 4 обстріли з РСЗВ на Гуляйполе та Роботине, а 259 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Протягом доби також 124 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Постраждалих серед цивільного населення немає.

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Теми: Запорізька областьвійна
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