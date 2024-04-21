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РФ атаковала Запорожскую область почти 400 раз за сутки

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 09:40
РФ атаковала Запорожскую область почти 400 раз за сутки
последствия обстрелов, фото: ОВА

В течение суток 20 апреля российские оккупанты 390 раз ударили по Запорожской области, под огнем находились 7 населенных пунктов.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Уточняется, что враг нанес 2 авиационных удара по Роботино и Малой Токмачке, а также атаковал ракетой облцентр.

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Еще РФ направила 4 обстрела из РСЗО на Гуляйполе и Роботино, а 259 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.

В течение суток также 124 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандриевку.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Пострадавших среди гражданского населения нет.

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Темы: Запорожская областьвойна
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