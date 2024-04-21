Росіяни атакували десять українських областей
Неділя, 21 квітня 2024, 10:55
Протягом доби 20 квітня російські війська обстріляли територію 10 областей України, серед цивільних є загиблі.
Джерело: Міноборони
Деталі: Загалом РФ атакувала з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація.
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За даними військових, були атаковані 138 населених пунктів та 157 об'єктів інфраструктури в Україні.
Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.
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