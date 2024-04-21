Россияне атаковали десять украинских областей
Воскресенье, 21 апреля 2024, 10:55
В течение суток 20 апреля российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины, среди гражданских есть погибшие.
Источник: Минобороны
Детали: В общем РФ атаковала из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация.
Реклама:
По данным военных, были атакованы 138 населенных пунктов и 157 объектов инфраструктуры в Украине.
Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.
ВИДЕО ДНЯ