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Россияне атаковали десять украинских областей

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 10:55
Россияне атаковали десять украинских областей
фото: МОУ

В течение суток 20 апреля российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины, среди гражданских есть погибшие.

Источник: Минобороны

Детали: В общем РФ атаковала из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация.

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По данным военных, были атакованы 138 населенных пунктов и 157 объектов инфраструктуры в Украине.

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

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Темы: обстрел
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