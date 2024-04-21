Окупанти вранці вкрили вогнем одночасно декілька районів Херсона – ОВА
Неділя, 21 квітня 2024, 11:25
З самого ранку 21 квітня російські окупанти крили вогнем одночасно кілька житлових кварталів Херсона.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Зазначається, що у Корабельному районі снаряди влучили у багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі. Уламками пошкоджено медзаклад.
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У Дніпровському - внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка. Під удар окупантів потрапив її житловий будинок.
У жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію.
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