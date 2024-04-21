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Оккупанты утром покрыли огнем одновременно несколько районов Херсона - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 11:25
Оккупанты утром покрыли огнем одновременно несколько районов Херсона - ОВА
фото: ГСЧС

С самого утра 21 апреля российские оккупанты крыли огнем одновременно несколько жилых кварталов Херсона.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Отмечается, что в Корабельном районе снаряды попали в многоэтажку и припаркованные рядом автомобили. Обломками повреждено медучреждение.

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В Днепровском - в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина. Под удар оккупантов попал ее жилой дом.

У женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию.

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Темы: Херсонобстрел
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