Оккупанты утром покрыли огнем одновременно несколько районов Херсона - ОВА
Воскресенье, 21 апреля 2024, 11:25
С самого утра 21 апреля российские оккупанты крыли огнем одновременно несколько жилых кварталов Херсона.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Отмечается, что в Корабельном районе снаряды попали в многоэтажку и припаркованные рядом автомобили. Обломками повреждено медучреждение.
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В Днепровском - в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина. Под удар оккупантов попал ее жилой дом.
У женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию.
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