Росія атакувала Українськ, є загибла та четверо поранених
Неділя, 21 квітня 2024, 12:40
Внаслідок ворожої атаки по місту Українськ на Донеччині вранці 21 квітня загинула жінка, ще четверо містян зазнали поранень.
Джерело: Донецька облпрокуратура
Деталі: За даними слідства, о 8:30 російські війська обстріляли Українськ з РСЗВ "Смерч".
Реклама:
Внаслідок влучання біля будинку загинула жінка 82-річна.
Крім того, зазнали травм різного ступеня тяжкості четверо чоловіків віком від 21 до 53 років. Потерпілим надано медичну допомогу.
Також пошкоджено 6 багатоквартирних житлових будинків.
ВІДЕО ДНЯ