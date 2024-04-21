Росія атакувала Українськ, є загибла та четверо поранених

Внаслідок ворожої атаки по місту Українськ на Донеччині вранці 21 квітня загинула жінка, ще четверо містян зазнали поранень.

Джерело: Донецька облпрокуратура

Деталі: За даними слідства, о 8:30 російські війська обстріляли Українськ з РСЗВ "Смерч".

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Внаслідок влучання біля будинку загинула жінка 82-річна.

Крім того, зазнали травм різного ступеня тяжкості четверо чоловіків віком від 21 до 53 років. Потерпілим надано медичну допомогу.

Також пошкоджено 6 багатоквартирних житлових будинків.