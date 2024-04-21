Россия атаковала Украинск, есть погибшая и четверо раненых

В результате вражеской атаки по городу Украинск Донецкой области утром 21 апреля погибла женщина, еще четверо горожан получили ранения.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Детали: По данным следствия, в 8:30 российские войска обстреляли Украинск из РСЗО "Смерч".

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В результате попадания возле дома погибла женщина 82-летняя.

Кроме того, получили травмы различной степени тяжести четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Также повреждены 6 многоквартирных жилых домов.