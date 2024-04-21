Россия атаковала Украинск, есть погибшая и четверо раненых
Воскресенье, 21 апреля 2024, 12:40
В результате вражеской атаки по городу Украинск Донецкой области утром 21 апреля погибла женщина, еще четверо горожан получили ранения.
Источник: Донецкая облпрокуратура
Детали: По данным следствия, в 8:30 российские войска обстреляли Украинск из РСЗО "Смерч".
Реклама:
В результате попадания возле дома погибла женщина 82-летняя.
Кроме того, получили травмы различной степени тяжести четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Также повреждены 6 многоквартирных жилых домов.
ВИДЕО ДНЯ