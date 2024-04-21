Росіяни вдарили балістикою по Одесі – четверо постраждалих

Вдень 21 квітня у південних та східних областях України оголосили повітряну тривогу, після чого пролунав вибух в Одесі.

Джерело: Повітряні сили, Сили оборони Півдня, Сили оборони Півдня

Деталі: Сили оборони уточнили, що загроза балістики з Криму.

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ЗМІ та місцеві жителі пишуть про вибух в Одесі.

Оновлено: Військові пізніше уточнили, що росіяни вдарили по місту балістикою, цілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Але вони не зазначили, чи є влучання, лиш додавши, що "вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки".

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