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Росіяни вдарили балістикою по Одесі – четверо постраждалих

Роман ПетренкоНеділя, 21 квітня 2024, 15:53
Росіяни вдарили балістикою по Одесі – четверо постраждалих
фото: сили оборони

Вдень 21 квітня у південних та східних областях України оголосили повітряну тривогу, після чого пролунав вибух в Одесі.

Джерело: Повітряні сили, Сили оборони Півдня, Сили оборони Півдня

Деталі: Сили оборони уточнили, що загроза балістики з Криму.

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ЗМІ та місцеві жителі пишуть про вибух в Одесі.

Оновлено: Військові пізніше уточнили, що росіяни вдарили по місту балістикою, цілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової  інфраструктури.

Але вони не зазначили, чи є влучання, лиш додавши, що "вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні  будинки".

ВІДЕО ДНЯ

Влада повідомила про 4 постраждалих внаслідок ракетного удару – три чоловіки та одна жінка.

 

Теми: повітряна тривогаОдеса
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